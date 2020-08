Senado convoca sessão nesta quinta para votar PL que limita taxas de juros na pandemia

Brasília - O Senado convocou para esta quinta-feira, às 16 horas, uma sessão para votar o projeto que limita taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia de covid-19 . A proposta é o primeiro item da pauta.

O projeto limita a cobrança de juros no cheque especial e no cartão de crédito em 30% ao ano. A proposta valerá para dívidas contraídas entre março e dezembro de 2020. O governo do presidente Jair Bolsonaro tentará barrar a aprovação.



Se passar, ainda dependerá de aval da Câmara e de sanção.