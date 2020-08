Cresceu em 82% o número de infectados pela covid-19 no sistema prisional, aponta CNJ

Brasília - Só nos últimos 30 dias o número de infectados pelo novo coronavírus no sistema prisional teve um aumento de 82,3%, chegando a 19.683 casos e 150 óbitos. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O levantamento aponta que, das 27 unidades da Federação Brasileira, apenas 21 apresentaram atividades de seus comitês de combate à covid-19.

Sobre os índices de testagem, dados de Tribunais de Justiça de 26 estados mostram que foram realizados 25.573 testes para a covid-19 em pessoas presas no Brasil, cerca de 3,5% da população carcerária no país. Entre servidores, esse número é de 23.594 exames, 18,5% do total brasileiro.

No caso do sistema socioeducativo, que abrange menores de idade, houve testagem de 3.914 adolescentes privados de liberdade e em 8.173 trabalhadores dessas unidades, em 22 estados.

Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina são os estados com maior aumento de infectados nessa população, além de São Paulo. Sob comando do governador João Doria (PSDB), a região mudou seu método de contagem, incluindo resultados de testes rápidos, o que aumenta registro de ocorrências. Com informações do Uol.