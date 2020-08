Ministro do Turismo nomeia blogueira que foi exonerada do IPHAN por falta de qualificação

Brasília - O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou a blogueira de viagem Monique Baptista Aguiar como coordenadora de Projetos Especiais da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A oficialização foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Antes de ser indicada para a Funarte, Monique Aguiar havia sido nomeada para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A Controladoria-Geral da União (CGU), no entanto, alegou que a blogueira não tinha qualificação para permanecer no cargo.

Nas redes sociais, Monique Aguiar se intitula "digital influencer, turismóloga, criativa e apaixonada por fotos e viagens".

Após dois meses da exoneração do cargo de direção de nível 3, o chamado DAS 3, a blogueira foi renomeada para o mesmo nível, agora no Ministério do Turismo.