São Paulo - Agentes da Polícia Militar Rodoviárias prenderam um homem que é suspeito de ter agredido e ameaçado uma mulher na cidade de Ariquemes, em Rondônia

A prisão aconteceu no último domingo na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo. Ele foi flagrado pela polícia enquanto dirigia em alta velocidade na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego.

Os policiais seguiram o motorista e descobriram que ele estava foragido desde abril, quando a Justiça de Ariquemes expediu um mandado de prisão contra o sujeito. Depois de ser abordado por policiais, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia de Bertioga.