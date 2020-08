Homem é morto após ameaçar atirar em policiais em Minas Gerais

Minas Gerais - Um homem de 19 anos foi morto por policiais militares depois de ameaçar atirar contra os agentes da corporação. O caso aconteceu no último domingo na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais estavam fazendo diligências em um bairro após uma tentativa de homicídio. Durante o procedimento, eles encontraram uma motocicleta com duas pessoas em alta velocidade e deram ordem de parada. O motorista não acatou a ordem.

Os agentes solicitaram apoio e localizaram a moto em outro ponto do bairro. O homem que estava na garupa apontou duas armas contra os policiais que, para se defenderem, atiraram no rapaz. O condutor do veículo fugiu e segue desaparecido.

O homem baleado foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidas duas armas, munições e dinheiro. A vítima tinha passagem por tráfico de drogas e posse de arma.

A corregedoria da polícia foi acionada e deverá abrir um procedimento para apurar os fatos. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão de Sabará.