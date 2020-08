Presídio superlotado de São Paulo tem 47% dos detentos infectados pela covid-19

São Paulo - O super lotado Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Pinheiros, localizado na Zona Oeste de São Paulo, tem 47% dos detentos contaminados pelo novo coronavírus , aponta um levantamento feito pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública.

O centro de detenção tem capacidade para 793 presos, porém, até a última segunda-feira tinham 1.609 pessoas na unidade. De acordo com a Defensoria, desse total,752 presidiários foram infectados pela covid-19.

Nesta quarta-feira, a SAP divulgou nota atualizando o número de presos com covid-19 na unidade de Pinheiros. De acordo com a pasta, 816 detentos estavam doentes, mas sem apresentar sintomas.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária,ocorreram 20 óbitos nas unidades prisionais do estado por causa do coronavírus. Até junho eram 15 presos mortos. Ao todo, 221.060 pessoas presas em São Paulo. Desse total,3.986 presos testaram positivo para covid-19. Com informações do G1.