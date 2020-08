São Paulo - Devido ao retorno das aulas presenciais no estado do Amazonas, que acontece nesta semana, o Governo Estadual fez distribuição de máscaras de proteção aos alunos. No entanto, o tamanho da máscara causou estranhamento e virou meme nas redes sociais.

Acontece que a máscara distribuída tem um tamanho gigante. Alguns jovens que receberam o acessório começaram a compartilhar fotos nas redes sociais, para que a internet conseguisse comparar com o tamanho da máscara comum.

Não satisfeitos, os alunos que receberam a máscara começaram a encontrar maneiras “inovadoras” de utilizar a máscara, o que rendeu memes hilários principalmente no Twitter.

Outros twiteiros começaram a fazer comentários super engraçados sobre a situação. Uma estudante até compartilhou um vídeo que prova que a máscara distribuída pelo Governo do Amazonas pode ter mais utilidades do que apenas proteger da Covid-19 , doença transmitida pelo novo coronavírus.