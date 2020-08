Jovem de 24 anos e tia são presas por seduzirem, doparem e assaltarem idosos

idosos na cidade de Itapetininga, em

São Paulo - Após três meses de investigação, uma jovem de 24 anos, e sua tia, de 44, foram presas na última quinta-feira suspeitas de seduzirem, doparem e assaltarem cerca de 15na cidade de Itapetininga, em São Paulo , e proximidades, informou o G1.

Galeria de Fotos Jovem e tia foram presas por seduzirem e assaltarem idosos Reprodução/TV TEM Jovem e tia foram presas por seduzirem e assaltarem idosos Reprodução/TV TEM Corpo de uma das vítimas foi encontrado em Cesário Lange Reprodução/TV Tem

As envolvidas abordavam idosos na rua e ofereciam sexo em troca de dinheiro. "Elas enganam idosos com o objetivo de tirar dinheiro. Quando não conseguem, dão uma dose de tranquilizante, jogam a vítima no matagal, vão ao banco com o cartão e fazem saques", declarou o delegado Agnaldo Ramos.

Quando foram presas, as mulheres indicaram onde estava uma das vítimas desaparecida há 20 dias. A polícia encontrou o corpo de um idoso de 78 anos já em decomposição, em um canavial na região de Cesário Lange.

O valor dos golpes pode chegar a R$80 mil. As duas mulheres tiveram prisão preventiva decretada e podem responder por latrocínio.