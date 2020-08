Tornado destrói casas e deixa mais de 900 desabrigados em Santa Catarina

Santa Catarina - Diversas regiões de Santa Catarina foram castigadas pela passagem de dois tornados e por uma chuva de granizo entre a tarde de sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado. Os ventos atingiram velocidades de até 100 km/h e chegaram a derrubar caminhões.

Segundo dados da defesa civil, mais de 900 pessoas ficaram desabrigadas durante a passagem dos tornados, que destruiu 120 imóveis. Ao todo, 16 pessoas se feriram e duas estão internadas em estado grave. O órgão também informou que cerca de 4,2 mil residências foram atingidas pelos tornados e que 49 imóveis públicos sofreram danos.

A Defesa Civil diz ainda que as regiões Oeste e Norte do estado foram atingidas de forma mais severa. Os desabrigados estão recebendo lonas e colchões em locais organizados pelo órgão.



Além de desabrigar as pessoas, os tornados e a tempestade causaram a queda de árvores e a interrupção no trânsito e no fornecimento de energia. Segundo dados atualizados pela concessionária de energia às 10h40 da manhã, 27 mil unidades estavam sem luz.