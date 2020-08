PRF apreende quase R$ 1 milhão em fundo falso de carro de luxo na Dutra

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam quase R$ 1 milhão escondidos em fundo falso de um carro de luxo, Audi A8, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Pindamonhangaba, em São Paulo, neste domingo. O motorista do veículo não soube explicar a origem do dinheiro e foi preso.

Galeria de Fotos Dinheiro estava escondido em fundo falso no veículo Divulgação / PRF Dinheiro estava escondido em fundo falso no veículo Divulgação / PRF Dinheiro estava escondido em fundo falso no veículo Divulgação / PRF

De acordo com a PRF, o condutor do carro dirigia de forma imprudente, com ultrapassagens em alta velocidade pelo acostamento, o que chamou a atenção dos agentes.

Ao tentar se explicar, o homem de 47 anos apresentou informações confusas, o que motivou a revista no veículo. Ao realizar a revista no veículo foi encontrado um fundo falso com notas de dinheiro que contabilizavam R$ 998.580.

Ao ser confrontado pelos policiais, ele disse que foi contratado para transportar a quantia da rodoviária do Rio de Janeiro para um shopping em São Paulo. Ele receberia R$ 2 mil pelo serviço. Também foi encontrada uma munição de fuzil, calibre 7,62 mm.