Datafolha: 79% dizem que reabertura das escolas agravará pandemia

Rio - Uma pesquisa do Datafolha publicada no final da noite desta segunda-feira pelo jornal Folha de S. Paulo apontou que para 79% dos brasileiros a reabertura das escolas no país vai agravar a pandemia do coronavírus no país e que as unidades deveriam continuar fechadas nos próximos dois meses.

Segundo o levantamento, 59% disseram que a retomada das aulas presenciais "agravará muito" a situação, e outros 20%, "vai agravar um pouco". Para 18% não haverá efeito na disseminação do vírus, e 3% disseram não saber.

A pesquisa também perguntou ao entrevistado se as escolas devem ou não reabrir nos próximos dois meses. Para 79% os locais de ensino devem continuar fechados e para 19% deveriam ser reabertos. 1% não soube responder.

O levantamento mostrou que a preferência pela retomada das atividades escolares não é majoritária em nenhum dos segmentos pesquisados. Na pesquisa foram ouvidas 2.065 pessoas de todo o país nos dias 11 e 12 de agosto por telefone.