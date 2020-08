São Paulo - O ministro da Economia, Paulo Guedes , segue "muito firme no cargo", com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para tocar a agenda liberal, segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia , Carlos da Costa. "Ele (Guedes) é o nosso guia, nosso orientador", disse Costa, em entrevista à Record News exibida na noite desta terça-feira.