São Paulo - Academias, bares e comércios poderão funcionar por 8 horas após receberem aval do Governo do Estado de São Paulo . Estima-se que 20 das 22 regiões do Plano São Paulo possam avançar, mas retomada precisa ser avaliada e aprovada por prefeitos de cada município.

Esses estabelecimentos já possuem aval para funcionar, mas apenas 6 horas por dia. No Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, ficou encarregado da avaliação do avanço o coordenador do órgão, José Medina.