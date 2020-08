Espírito Santo - A extremista Sara Giromini foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo , por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Mateus, que ajuizou contra ela uma ação civil pública. Segundo o MP, ela "teve acesso, de forma ilegal, a detalhes do caso de uma criança vítima de violência sexual que corre em segredo de justiça".

No domingo Sara usou as redes para divulgar o nome da criança de 10 anos que foi engravidada pelo tio . As postagens, em texto e vídeo, viralizaram nas redes sociais. Sara divulgou também o hospital onde a vítima ia passar pelo procedimento de interrupção da gravidez, autorizado pelo TJ capixaba.