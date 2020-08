Alunos do ITA testam positivo para covid-19

São Paulo - Alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), escola de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB), testaram positivo para o novo coronavírus depois de retornarem às aulas no último domingo, 16, em São José dos Campos (SP). Segundo informações da FAB, 13 de um total de 128 alunos do primeiro ano de engenharia do curso de Preparação de Oficial da Reserva da Aeronáutica que retornaram à escola estão com o vírus.



Um plano de contingência divulgado em março pelo instituto determinava uma série de ações colocadas em curso a partir do dia 16 daquele mês "visando a prevenção da contaminação e disseminação do COVID-19 (Coronavírus)". As medidas, segundo o ITA à época, "perdurarão enquanto houver o estado de emergência de saúde pública de importância nacional/internacional ou ordem em contrário desta secretaria".



Entre as decisões estavam a que previa a realização de aulas de pós-graduação e atividades de pesquisa via plataformas digitais, com o mesmo procedimento sendo adotado para orientação de trabalhos de orientação de especialização, mestrado e doutorado. Outra medida foi suspender as aulas de graduação. Conforme nota divulgada neste domingo, 23, a volta dos estudantes ocorreu seguindo planejamento.



"Todos eles estão assintomáticos ou apresentam sintomas leves e permanecem isolados, recebendo o devido acompanhamento médico e psicológico", diz o texto sobre os aluno que testaram positivo.



A FAB afirma que a volta de apenas parte dos estudantes integra conjunto de ações planejadas pelo Comitê de Risco e Combate ao Coronavírus do ITA, criado para assessorar escalões superiores para medidas de prevenção contra a contaminação e disseminação da covid-19.



O semestre letivo na escola começou em 2 de março. Por causa da pandemia, as atividades presenciais foram interrompidas no dia 18 do mesmo mês. Em 22 de abril, as aulas foram retomadas no formato on-line. "A retomada das atividades presenciais do primeiro ano visa a garantir o cumprimento dos conteúdos curriculares não substituíveis pelo ensino on-line", diz a FAB.



Os alunos voltaram à escola em meios de transporte disponibilizados pela escola cujo uso respeitou medidas de distanciamento exigidas pela pandemia. Os testes para covid-19 foram realizados momentos após a chegadas dos estudantes. A FAB diz ainda que os apartamentos estudantis foram organizados de maneira a manter o distanciamento social, e que os alunos permanecerão restritos às instalações da escola.