São Paulo - O Brasil registrou 494 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 114 744, segundo dados divulgados neste domingo (23), pelo Ministério da Saúde.



Com 23.421 novos registros da doença de ontem para hoje, o número total de confirmações de covid-19 no País chegou a 3.605 783. Desses, 2.739.035 (78,5%) correspondem aos que se recuperaram e 752.004 (21,5%) estão ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.



O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período.



São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 754.129, e atingiu um total de 28.467 óbitos neste domingo. Em seguida, a Bahia tem 236.050 registros de covid-19, com 4.905 mortes. O Rio de Janeiro tem 210.948 casos confirmados da doença e 15.292 óbitos pela covid-19.