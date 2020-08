São Paulo - A partir desta segunda-feira, os parques municipais da cidade de São Paulo voltam a funcionar durante a semana em horário habitual. As unidades permanecerão fechadas aos sábados e domingos para evitar aglomerações.

Por conta da pandemia do novo coronavírus , os 70 parques municipais da capital estavam operando das 6h às 16h. Com a mudança, a maioria deles volta ao horário das 6h às 18h, com a exceção de algumas unidades maiores que têm horário diferenciado. Confira:

Parque do Povo: de segunda à sexta, das 6h às 22h;

Chácara do Jóquei: de segunda à sexta, das 6h às 20h;

Parque do Ibirapuera: de segunda à sexta, das 6h à 00h.

Desde a última sexta-feira, os estabelecimentos comerciais, que estão em cidades na fase amarela da quarentena estadual, podem funcionar por 8 horas diárias. Antes, o limite era de 6 horas por dia.

A regulamentação dos horários foi liberada pelo governo do estado, mas deve ser regulamentada por cada prefeitura, que tem autonomia para decidir se e quando vai estender o horário. Esta matéria contém informações do G1.