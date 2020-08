Pai é preso por suspeita de estuprar a própria filha de quatro anos

Rio Grande do Norte - Um homem de identidade não revelada foi preso na segunda-feira por suspeita de estuprar a própria filha, de quatro anos, na cidade de João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte.

O caso chegou até a polícia após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar da cidade de pouco mais de 30 mil habitantes. A menina passou por um exame de conjunção carnal, que deve ter laudo encaminhado para a polícia ainda nesta semana.

O homem foi preso de forma preventiva e está à disposição da Justiça. Agora, familiares da menina devem passar por interrogatórios que possam ajudar a elucidar o relato de abuso sexual.