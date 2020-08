Major Olímpio diz que 'coisa de bundão é não explicar dinheiro de Queiroz para Michelle'

São Paulo - O ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), senador Major Olímpio (PSL-SP) afirmou que "coisa de bundão" é não explicar por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. A provocação ao chefe do Executivo nacional foi feita por meio de um vídeo divulgado na manhã desta terça-feira.

Bolsonaro havia dito nesta segunda-feira que os jornalistas têm menos chances de sobreviver, caso sejam contaminados pelo novo coronavírus, do que ele. "Quando pega num bundão de vocês (jornalistas), a chance de sobreviver é bem menor".



Na visão do senador, as falas do presidente representam "um desrespeito a todos aqueles que se foram, às famílias, desrespeito aqueles que ainda serão contagiados e que morrerão, por irresponsabilidade, por negacionismo do presidente da república".

O Major Olímpio prometeu que irá chamar Bolsonaro de "presidente bundão" em uma próxima oportunidade presencial.

Não fica tentando sair das situações atacando o mundo, desrespeitando a vida daqueles que se foram. Então, presidente, a sua conduta é de bundão", disse o parlamentar.