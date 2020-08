Hackers vazam supostos dados de Michelle Bolsonaro nas redes sociais

Rio - O grupo de hackers Anonymous Brazil divulgou, na madrugada desta quarta-feira, supostos dados da primeira dama Michelle Bolsonaro no Twitter. As informações vazadas mostram diversos números de telefone, endereços ligados a Michelle, dados pessoais e número de cartões de créditos.

As informações foram compartilhadas em um link e apontavam o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) como mandante do crime. Informações pessoais de pessoas confirmadas e outras supostamente envolvidas na morte da vereadora do Rio de Janeiro estão disponíveis, como CPF, número de cartão de crédito, filiação, telefones e endereço.

Também foram divulgadas informações sobre de Ronnie Lessa e a esposa, Elaine Pereira Figueiredo, Elcio Vieira de Queiroz, Alexandre Motta de Souza, Rodrigo Jorge Ferreira, Camila Moreira, apontada como advogada que "atrapalhou as investigações", Bruno Pereira Figueiredo, cunhado de Ronnie Lessa, José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas, que seriam amigos de Ronnie e "ocultaram armas".