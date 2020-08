Homem que estuprou e matou universitária de 19 anos é condenado a 40 anos de prisão

Galeria de Fotos Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara (SP) apontou que a universitária Mariana Bazza, de 19 anos, foi estuprada antes de ser assassinada Reprodução/ Facebook O crime aconteceu no dia 24 de setembro, depois que Mariana Bazza, de 19 anos, aceitou ajuda de Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, para trocar um pneu murcho Reprodução/ Facebook Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara (SP) apontou que a universitária Mariana Bazza, de 19 anos, foi estuprada antes de ser assassinada Reprodução/ Facebook O crime aconteceu no dia 24 de setembro, depois que Mariana Bazza, de 19 anos, aceitou ajuda de Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, para trocar um pneu murcho Reprodução/ Facebook O crime aconteceu no dia 24 de setembro, depois que Mariana Bazza, de 19 anos, aceitou ajuda de Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, para trocar um pneu murcho Reprodução/ Facebook Mariana Bazza tinha 19 anos Reprodução/ Facebook Laudo confirma que Mariana Bazza sofreu abuso sexual e morreu asfixiada Reprodução Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos Reprodução/ TV TEM Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, insistiu para trocar pneu de Mariana Bazza Reprodução/ TV TEM Mariana desapareceu na terça-feira Reprodução/Facebook

A defesa de Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, afirma que vai aguardar a publicação da decisão pelo Tribunal de Justiça (TJ) para entrar com recurso. O caso de Rodrigo é reincidente: ele já cumpriu uma pena de 16 anos por roubo, sequestro, extorsão e latrocínio tentado, tendo deixado a prisão cerca de um mês antes de estuprar e assassinar Mariana.

O crime

Mariana foi dada como desaparecida após deixar a academia que frequentava no dia 24 de setembro de 2019 e aceitar a ajuda de Rodrigo para trocar o pneu de seu carro. Ela foi encontrada morta no dia seguinte, em uma área de canavial em Ibitinga, no interior de São Paulo.

A polícia chegou rapidamente até o criminoso porque Mariana enviou uma foto dele trocando o pneu de seu carro para seu namorado, explicando a situação. Acredita-se que o crime tenha sido premeditado, porque Rodrigo já estava posicionado próximo ao carro da jovem, a avisou sobre o problema e insistiu para ajudá-la.