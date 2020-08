Covid-19: Brasil tem 1.085 novas mortes em 24h, total é de 117.665

O Brasil somou 1.085 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 117.665, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, pelo Ministério da Saúde. No Rio, foram registrados 140 novos óbitos e 2.672 novos casos da doença

De acordo com a pasta, no período, houve 47.161 novos registros da doença, totalizando 3.717.156 casos. Desses, 2.908.848 (78,3%) correspondem aos que se recuperaram da infecção e 690 642 (18,6%) aos que estão ainda em acompanhamento.

A Saúde informou que as mortes em função da covid-19 subiram 4% na última semana epidemiológica em comparação com a anterior. Já os casos confirmados relacionados ao novo coronavírus caíram 13% também em relação à última. Os dados foram apresentados hoje em entrevista online sobre o novo Boletim Epidemiológico da covid-19, em Brasília.



A semana epidemiológica é uma medida utilizada por autoridades de saúde para avaliar a evolução de epidemias, como é o caso da relacionada ao novo coronavírus. A 34ª semana foi considerada entre os dias 16 e 22 de agosto.



As mortes por covid-19 totalizaram 7.018 na 34ª semana epidemiológica. Na 33ª, o boletim do Ministério da Saúde registrava 6.755 óbitos. A média diária voltou a ultrapassar os 1.000 óbitos, depois de baixar deste patamar nas semanas anteriores. A subida inverteu a tendência de queda iniciada no fim do mês de julho, após uma estabilização durante dois meses.