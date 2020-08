Jovem arrastada por quatro quilômetros em acidente acorda depois de 12 dias

Distrito Federal - Jovem de 18 anos, Paula Thays Gomes Oliveira, acordou e está consciente no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), após ser arrastada por quatro quilômetros em um grave acidente no Lago Sul e ficar em estado gravíssimo, sedada e entubada.

Paula Thays teve politrauma, perdeu parte da mama, amputou a mão esquerda e sofreu diversas lesões, segundo informações do site Metrópoles. A vítima também sofreu queimaduras por abrasão (causada pela fricção no asfalto) e fratura exposta nos joelhos.

A jovem está recebendo acompanhamento psicológico, mas os médicos orientaram a polícia afirmando que ainda não é o momento de realizar a oitiva da vítima. A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) está comandando as investigações.

Galeria de Fotos Jovem foi encontrada com fratura exposta no braço esquerdo CBMDF/Divulgação Paula foi arrastada por 4 km Reprodução/Redes Sociais Paula e o namorado estavam na moto Reprodução/Globoplay Caio se apresentou à polícia na tarde da terça-feira TV Globo/Reprodução Paula Thays foi arrastada por 4 km Reprodução/Redes Sociais

Acidente

A vítima voltava de uma lanchonete na garupa da moto do namorado quando eles reduziram a velocidade do veículo para passar por um radar de fiscalização eletrônica e foram atingidos pelo funcionário comissionado do Senado Federal, Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello, 32. O acidente ocorreu no último dia 16, na altura da QI 19 do Lago Sul, no Distrito Federal.

O motorista do carro, que atropelou e arrastou Paula Thays por quatro quilômetros, se apresentou à polícia no último dia 18. Caio Mello alegou que "sofreu um apagão" durante o acidente.