Ao lamentar por povo do Rio, Mourão considera difícil Witzel voltar ao cargo

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão , considera "difícil" o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel , voltar ao cargo após ser afastado pela Justiça . "Eu acredito que, ao longo desses próximos seis meses, esse processo de impeachment deve avançar. Acho difícil que ele Witzel volte", disse o vice nesta sexta-feira.

Mourão afirmou que a situação do Rio de Janeiro é "complicada" e lamentou pela população que sofre com a "ausência do Estado". "Parece que a corrupção se enraizou no Rio de Janeiro. Eu lamento pelo povo do Rio de Janeiro que sofre a ausência de Estado", disse Mourão.

No início da manhã, o presidente Jair Bolsonaro riu ao comentar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, que se tornou seu adversário político. "O Rio está pegando, o Rio está pegando hoje. Está sabendo do Rio hoje? Governador já... Quem é teu governador?", reagiu Bolsonaro a um apoiador que o questionou sobre a situação do Estado, na saída do Palácio da Alvorada.

Em seguida, o homem disse que o governador agora é "o vice". "Está acompanhando", respondeu Bolsonaro, aos risos.