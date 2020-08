Menino de 4 anos e cachorro morrem trancados dentro de carro do vizinho

São Paulo - Um menino de quatro anos morreu trancado ao lado do cachorro no carro do próprio vizinho, na região da comunidade de Lago Negro, na área rural da cidade de Piracicaba, em São Paulo, neste sábado.

A principal suspeita dos policiais é de que o menino tenha se trancado acidentalmente no carro, não tenha conseguido sair e tenha morrido sem oxigênio. Não havia maçanetas dentro do veículo, o que pode ter dificultado a saída da criança.

O corpo do menino foi encontrado pelos próprios vizinhos após horas de busca, quando a polícia já tinha sido acionada. A perícia foi acionada e a conclusão do caso deve ser divulgada em 30 dias.