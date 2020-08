Covid-19: Estado de São Paulo ultrapassa 30 mil mortes

O Estado de São Paulo já registrou 30.014 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia. Segundo informou o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, nesta segunda-feira, o Estado contabiliza 804.342 casos confirmados pela doença.

Conforme Gorinchteyn, o Estado deve encerrar o mês de agosto abaixo da projeção prevista para o número de casos, entre 835 mil e 970 mil, e dentro da margem estimada de mortes, entre 30 mil e 36 mil.

Entre a segunda-feira, 24, e o domingo, 30, foram registradas quedas de 9,8% no número de casos confirmados e de 6,4% no número de óbitos pela covid-19 e um aumento de 2,6% no número de internações do Estado em relação à semana anterior.

Já no município de São Paulo, a queda no número de casos foi de 10,1% e do número de óbitos de 9,8% no mesmo comparativo. Já a taxa de internações na capital teve alta de 5,8%.