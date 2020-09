Homem explode casa da ex-namorada e os dois morrem carbonizados

Paraná - Na noite desta segunda-feira, um homem e uma mulher morreram carbonizados dentro de uma residência em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O criminoso teria invadido o local e provocado uma explosão, segundo informações da CBN Maringá.

Segundo a polícia, a mulher teria sido rendida pelo ex-companheiro, que possuía uma faca. A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem.

De acordo com o delegado de Cruzeiro do Oeste, o criminoso abriu um botijão de gás em um cômodo fechado, “saturou o ambiente com gás de cozinha e acabou provocando a explosão no local”.

O criminoso tinha ficha policial e usava tornozeleira eletrônica. Ele já havia assassinado uma companheira e respondia por feminicídio.