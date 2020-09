São Paulo - Um novo ciclone extratropical deve atingir as regiões do Rio Grande do Sul nesta semana, com ventos de até 90 km/h.

O fenômeno pode gerar chuva de granizo em cidades localizadas ao sul do estado e acontece dois meses após o "ciclone bomba", que destruiu construções e causou mortes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A Bahia também esteve na rota do ciclone extratropical na última semana. Os ventos na região chegaram até 75 km/h e as ondas tiveram até 5 metros de altura.