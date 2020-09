São Paulo - Um homem de 20 anos foi preso duas vezes em um intervalo de 24 horas por importunar sexualmente duas passageiras. O caso aconteceu na última terça-feira na cidade de Cariacica, no Espírito Santo

Segundo a Polícia, a primeira detenção aconteceu no Terminal de Jardim América, na mesma cidade. Ele assino um termo circunstanciado e foi liberado da delegacia.

No segundo momento, ele foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus e foi preso no Terminal Campo Grande. Uma mulher de 23 anos contou que percebeu que ele estava com as partes íntimas expostas e que passageiros ajudaram a conter o homem.

Depois de ser contido dentro do ônibus, a polícia chegou e efetuou a prisão. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Delegacia da Mulher, onde confessou o crime, e depois ao presídio.