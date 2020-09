Brasília - Após o Brasil passar de 120 mil mortes por covid-19 , o presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira a minimizar os efeitos da doença, ao reafirmar que "um cara bem preparado" não tem com o que se preocupar em relação a essa "tal de pandemia". Bolsonaro, que contraiu o novo coronavírus em julho, usou o próprio exemplo para tentar embasar o argumento. Em evento fechado no Palácio do Planalto, ele também voltou a comparar a enfermidade a uma "chuva".