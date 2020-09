Brasil tem 123,7 mil mortes e 3,99 milhões de casos de coronavírus

Rio - O Brasil chegou a 123.780 mortes em função da pandemia do novo coronavírus . Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 1.184 novos óbitos pela covid-19. Os dados forma divulgados pelo Ministério da Saúde durante entrevista coletiva para apresentar os dados do boletim epidemiológico sobre a doença. Ontem, o painel do ministério marcava 122.596 óbitos. Há 2.658 falecimentos em investigação.De acordo com o balanço da pasta, o número de acasos acumulados alcançou 3.997.865. Entre ontem e hoje, as secretarias estaduais de saúde identificaram 46.934 novas pessoas infectadas. Ontem o sistema de dados sobre a pandemia trazia 3.950.931 casos desde o início da pandemia.Ainda de acordo com a atualização, 663.680 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.210.405 já se recuperaram.