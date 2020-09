Roda se solta de caminhão e mata motociclista em rodovia

Minas Gerais - Um motociclista morreu e outro ficou ferido após uma roda de uma carretinha puxada por um caminhão se soltar na rodovia MG-424, no município de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado pouco após as 7h no sentido Vespasiano da via. O socorro foi acionado, mas um dos motociclistas morreu na hora com o impacto contra o pneu.

Outro motociclista foi socorrido para um hospital local, mas não há informações sobre o estado de saúde ou identidade dele. O trânsito está bloqueado e há registro de congestionamento no local.