Homem é preso suspeito de estuprar a filha por um ano

Minas Gerais - Um homem de 49 anos foi preso na última quarta-feira por importunação sexual e estupro contra a própria filha. O caso ocorreu em Elói Mendes, no sul de Minas Gerais. As informações são do jornal O Tempo.

A vítima, que hoje tem 18 anos, sofreu os abusos ao longo de dois anos. Em 2018, quando a adolescente tinha 16 anos, o pai a importunava sexualmente exibindo os órgãos genitais.

Depois, em 2019, ela foi estuprada pela primeira vez. Ela contou à polícia que o crime se repetiu mais vezes no decorrer do ano.

Por medo de sofrer algum tipo de represália do pai, a denúncia foi feita apenas em 2020. A menina contou para a tia, que procurou a Polícia Civil e denunciou o cunhado.

O criminoso possui passagem anterior por homicídio e irá responder pelos crimes de importunação sexual e estupro circunstanciado pelo fato de ser pai da vítima.