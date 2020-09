Bolsonaro comemora aprovação do projeto de lei que muda Código de Trânsito

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta sexta-feira, no Twitter, a aprovação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro no Senado Federal . Por ter sofrido alterações, o texto ainda retornará para apreciação da Câmara dos Deputados. Apesar disso, Bolsonaro garantiu que vai sancionar a proposta na próxima semana.