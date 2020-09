Mulher sem sintomas descobre gravidez ao dar à luz dentro de casa

Michaella Mignone, 30 anos, de Marataízes (ES), não imaginava que estava grávida quando deu à luz sua terceira filha, Cecília, na sala de casa. Ao Uol, ela conta que durante os nov e meses não teve sintomas de gravidez nem desconfiou da gestação. Michaella diz que seguiu trabalhando normalmente e até fez dieta nesse período.

A mãe que a única coisa diferente que observou foi uma saliência no umbigo. Porém, ao procurar um médico, foi diagnosticada com uma hérnia e encaminhada para cirurgia. Ela diz que já estava com os exames encaminhados quando precisou suspender a preparação por conta da pandemia.

Inclusive, Michaella trabalhou na linha de frente do combate à Covid-19 durante a gravidez. Funcionária pública, ela atuava na área e visitava unidades de saúde para programar novos sistemas nos computadores. Apesar de não ter contato direto com os pacientes, estava no mesmo ambiente que os infectados. No dia a dia, ela lembra de usar jeans e salto alto.

Um dia antes de dar à luz, ela lembra sentir um desconforto abdominal e procurar uma unidade de saúde, onde foi medicada com analgésico e indicada a fazer uma cirurgia de emergência ainda naquela semana. No dia seguinte, acordou passando mal e sentindo dores no corpo. Michaella pediu para o marido levá-la ao hospital novamente, mas ela não conseguiu andar até o carro.

Na sala de casa, deitou no sofá e falou para o marido que achava que estava parindo. “Ele riu e disse que não era possível, mas eu estava com a mesma sensação de quando minhas filhas nasceram”, disse ao Uol. O marido ligou para o primo enfermeiro e para o resgate, mas tudo foi tão rápido que Michaella deu à luz ali mesmo com ajuda apenas do marido.

Ela lembra que tudo foi muito rápido e se assustou ao ver que realmente estava parindo. Quando a ambulância chegou, ela e a filha foram levadas ao hospital. A mãe e a bebê ficaram três dias no hospital fazendo exames que indicaram que as duas estavam bem de saúde.