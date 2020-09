Sete banhistas morrem afogados em praias do litoral de São Paulo

São Paulo - Equipes do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e da região do Guarujá registraram no fim de semana sete mortes por afogamento nas praias de São Paulo. Ao todo, mais de um milhão de banhistas eram esperados na região para o feriado prolongado de sete de setembro.



Além das sete mortes registradas, há três pessoas desaparecidas na região, duas em Itanhaém e uma em Mongaguá, que registrou duas das sete mortes do fim de semana. Os outros óbitos foram registrados no Guarujá, em Ubatuba e Bertioga. Todas as vítimas são homens entre 22 e 60 anos de idade. A maioria elas moradora da capital.

As mortes denunciam a grande quantidade de pessoas no litoral paulista no feriado mesmo no meio da pandemia do novo coronavírus. Em Santos, 80% da lotação permitida dos hotéis foi registrada.

Aglomerações

Neste domingo, o litoral de São Paulo teve as praias cheias. Foram vistas aglomerações em praias de Santos, Guarujá e Caraguatatuba. Nem o tempo parcialmente nublado em algumas dessas localidades desanimou moradores e turistas a buscarem lazer próximo do mar.

A Prefeitura de Santos informou que, das 6 horas de anteontem até as 16h45 de ontem, a Guarda Civil Municipal registrou movimento acima do normal na orla da praia, em virtude do feriado prolongado. As equipes em campo fizeram 2.063 orientações sobre uso da faixa de areia, 887 sobre uso obrigatório de máscara facial e duas autuações referentes à presença de cães na faixa de areia.