Cidades registram panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (sem partido) no Dia da Independência, nesta segunda-feira. Houve registro de atos no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Maceió, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre e Brasília. Rio - Cidades brasileiras registraram panelaço durante o pronunciamento , em rede nacional, do presidente(sem partido) no, nesta segunda-feira. Houve registro de atos no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Maceió, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre e Brasília.

No Rio, houve protestos nos bairros de Copacabana, Laranjeiras, Lapa, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Botafogo, Jardim Botânico, Grajaú, Barra da Tijuca e Tijuca.

O pronunciamento do presidente foi exibido em rede nacional de rádio e TV, às 20h desta segunda-feira. Ele afirmou que o país tem compromisso com a Constituição, exaltou as Forças Armadas, citou a miscigenação e a "sombra do comunismo".

O presidente não mencionou a pandemia do coronavírus, nem os mortos vítimas da doença.