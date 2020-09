São Paulo - Um homem de 31 anos identificado como Fernando Sanches morreu após bater a cabeça em uma pedra enquanto saltava de uma cachoeira. O caso aconteceu na última segunda-feira, durante o feriado do Dia da Independência do Brasil.



Galeria de Fotos Fernando Sanches foi resgatado sem vida Reprodução Facebook Fernando Sanches foi resgatado sem vida Reprodução Facebook Fernando Sanches foi resgatado sem vida Reprodução Facebook

A cachoeira fica na cidade de Oriente, no interior de São Paulo. De acordo com o corpo de bombeiros, ele pulou de uma altura de três metros e se chocou com uma pedra. Ao chegarem no local, encontraram a vítima, já sem vida, numa área com cinco metros de profundidade.

Fernando está sendo velado desde as 9h30 na Zona Norte de Marília, município vizinho da cidade em que o caso aconteceu. Ele será enterrado ainda nesta terça-feira, as 15h30.