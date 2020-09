Norte do Ceará é atingido por terremoto e registra três novos tremores

Ceará - No último domingo, o Ceará foi atingido por um terremoto de grandes proporções. A origem do tremor foi localizada na faixa dorsal meso-oceânica ao norte do estado, desde então o abalo gerou três novos tremores, conforme informações da Rede Sismográfica Brasileira e do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).A réplica de um terremoto é gerada a partir de um abalo maior. O terremoto de domingo atingiu 6,6 de magnitude na Escala Richter. Os pesquisadores já esperavam por novos tremores.As novas réplicas foram registradas ainda no dia 6, às 8h29, com 4,6 de magnitude; a segunda onda foi verificada na segunda-feira, às 21h19, com 5,0 de magnitude. O abalo mais recente foi notado nesta terça-feira, às 8h03 no horário local.