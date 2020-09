Tremores de terra são registrados em Pernambuco

Pernambuco - Pelo menos dez tremores foram registrados na cidade de Caruaru, no sertão de Pernambuco, nas últimas 24 horas. As atividades sísmicas iniciaram na segunda-feira e continuam ainda nesta quarta-feira.

Os abalos foram identificados pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBr), em movimentações captadas por sismógrafos monitorados por um laboratório especializado no tema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O maior tremor ocorreu nesta quarta-feira, às 10h36, de magnitude 2.5 na escala Richter. Nesta terça-feira, um outro abalo já havia sido captado às 23h18, com magnitude 2.0. Na madrugada de hoje, um tremor foi registrado por volta de 0h, com magnitude 1.8.

Segundo o Laboratório Sismográfico da UFRN, não é possível saber se os tremores vão continuar ou se serão interrompidos.