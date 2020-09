Suspeito de estuprar e manter mulher em cárcere privado por meses é preso

Brasília - Na última terça-feira (8), um homem de 50 anos foi preso em Bauru (SP) pelos crimes de estupro , tortura, cárcere privado, tráfico de drogas e associação ao tráfico. As informações são do G1. A vítima, de 31 anos, disse que foi mantida em cárcere privado por três meses. Ela relatou, ainda, que era ameaçada com arma de fogo. A mulher contou que conseguiu fugir na madrugada de terça-feira, após ser estuprada.



O suspeito foi encontrado em uma casa onde havia 833 porções de cocaína , 70 pedras de crack, sete porções de maconha, balança de precisão e quase R$ 15 mil em dinheiro.



O criminoso tentou agredir a polícia durante a operação. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia de Espírito Santo do Turvo.