Paraná - Um homem ficou ferido após cair em um buraco de uma galeria de água no meio da rua, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, nesta segunda-feira. As informações são do G1.

O homem, de 53 anos, precisou ser retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Não havia nenhuma sinalização e o buraco estava no meio da rua, logo após a calçada. Em nota, a Prefeitura afirmou que, após o acidente, o buraco foi consertado.

Após ser resgatado, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal, com ferimentos na cabeça. Ele passa bem.