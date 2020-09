Pará - Três pessoas morreram na noite da última quarta-feira depois de terem sido atingidas por um raio na cidade de Oriximiná, no Pará. Uma das vítimas estava com seu filho no colo, mas a criança sobreviveu ao episódio.

As pessoas estavam participando de uma reunião de um projeto que atua na preservação de quelônios na Amazônia. Uma tempestade atingiu a região por volta das 16h. Ao todo, 15 pessoas estavam juntas no momento em que o raio caiu.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h30 para atender as vítimas. Entretanto, elas não resistiram e morreram. A criança também foi atendida e foi levada ao Hospital Municipal. Lá, passou por exames e teve alta.