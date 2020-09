Rio Grande do Sul - A mãe da jovem Liziane Beatriz Bastos, de 26 anos, assassinada e esquartejada pelo namorado, Jandir Scarantti, de 28 anos, contou à Gaúcha Zero Hora que o companheiro da filha impedia a garota de estudar e trabalhar. A mãe revela que não sabia que o casal tinha problemas até o crime ocorrer e que toda semana iam visitá-la no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Mauá.

As partes do corpo da jovem foram encontrados em uma casa em Novo Machado, um dia depois de Jandir ser encontrado morto na residência onde vivia com Liziane, em Santa Rosa. A Polícia Civil investiga o crime e trabalha com suspeita de feminicídio seguido de suicídio.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas Jandir era ciumento, não gostava que Liziane conversasse com outros homens, nem mesmo parentes, e a impedia de trabalhar e estudar.