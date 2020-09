A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher que foi até a casa da amante do marido, derrubou o portão e atropelou algumas mulheres que estavam no local, em Guaraciba do Norte, no interior do Ceará . A ocorrência foi registrada nesta terça-feira, 8.



De acordo com as oitivas realizadas Polícia Civil, na sede da Delegacia de Guaraciaba do Norte, uma mulher, moradora da cidade, teve envolvimento afetivo com um homem de Tianguá. A esposa do indivíduo passou a ameaçá-la e persegui-la, depois de descobrir o romance , segundo informações da Polícia.



Atropelamento



No último dia 8, a suposta amante foi informada de que a mulher estava em frente a sua casa. Na situação, a esposa entrou no veículo, deu marcha a ré e acabou colidindo contra mulheres que estavam na rua e contra o portão da residência.



Uma das mulheres que estava no local sofreu lesões e precisou ser socorrida para a unidade de saúde de Sobral.



Já a mulher que sofria as perseguições, devido ao relacionamento, foi submetida a um exame de corpo de delito na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará. A Polícia Civil segue em análise do caso.