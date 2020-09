Brasília - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a afirmar que a Amazônia não está "queimando" . Em uma publicação na sua conta oficial do Twitter, Salles disse lamentar o vídeo produzido por pecuaristas do Pará, e divulgado por ele, que nega as queimadas na região amazônica e mostra mico-leão-dourado - animal encontrado apenas na Mata Atlântica. "Lamento o vídeo contendo o mico-leão na Amazônia, embora realmente ela não esteja queimando como dizem", escreveu Salles no fim da noite de quinta-feira.

Lamento o vídeo contendo o mico-leão na Amazônia, embora realmente ela não esteja queimando como dizem. Da próxima vez, vou antes consultar o mesmo compliance que atuou nas fotos e matérias fake do suposto panelaço! pic.twitter.com/l3EKCsMmBd — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 11, 2020

O vídeo citado por Salles foi divulgado na quarta-feira pelo próprio ministro e pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vídeo, de 1 minuto e 38 segundos e que conta com narração em inglês e legendas em português, foi produzido pela Associação de Criadores do Pará (AcriPará), que reúne pecuaristas do Estado.

Recebi este vídeo, “Amazônia não está queimando” ... pic.twitter.com/l6iG0uGhhU — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 9, 2020

Embora negue os incêndios na Amazônia, Salles solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a liberação de R$ 134 milhões para continuar o combate às queimadas na região amazônica e no Pantanal. O pedido foi encaminhado por meio de ofício enviado na última quarta-feira ao Ministério da Economia.