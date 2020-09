Mato Grosso do Sul - Uma jovem de 18 anos ameaçou a própria mãe após a mulher denunciar a violência doméstica sofrida pela filha na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O autor da agressão seria o namorado da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a jovem pediu que a mãe retirasse as queixas e disse ter sido vítima de um agiota, mesmo que o avô do suspeito tenha garantido que o próprio neto, namorado da vítima, foi responsável pelas agressões.

Segundo a TV Morena, no boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, ela afirma que a filha pediu para não ser procurada porque "o namorado poderia colocar fogo na casa dela".

Agora, testemunhas devem prestar depoimento sobre o caso.