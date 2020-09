Bolsonaro vai à Granja do Torto para reunião com Guedes

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no início da tarde deste sábado e foi para a Granja do Torto, onde está o ministro da Economia, Paulo Guedes. O motivo da reunião entre os dois não foi divulgado.



Pela manhã, Bolsonaro permaneceu no Alvorada.



Guedes, por sua vez, teve apenas um compromisso de trabalho às 9h30, quando participou, a partir da Granja do Torno, de reunião extraordinária da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).