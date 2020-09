Bolsonaro pode recorrer ao Supremo para depor por escrito, diz site

Conselheiros de Jair Bolsonaro (sem partido) já avaliam a possiblidade de a Advocacia Geral da União recorrer da decisão do ministro Celso de Mello de que o presidente precisa prestar depoimento presencialmente.



De acordo com reportegem publicada no site da Época, aliados do presidente consideram apresentar o recurso ao plenário do STF para possibilitar que o depoimento ocorra por escrito.



Esses auxiliares do presidente dizem já ter sondado pelo menos três ministros do Supremo sobre a decisão de Celso de Mello.



O ministro Celso de Mello decidiu, no último dia 18, que Bolsonaro não pode depor por escrito no inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal.



Mello afirmou que o presidente só teria prerrogativa de benefícios no interrogatório se fosse vítima ou testemunha num processo. Neste caso, Bolsonaro consta como investigado.