Bancada feminina da Câmara quer urgência na votação de projeto que permite a delegados conceder medida protetiva

Rio - A bancada feminina na Câmara dos Deputados quer urgência na votação do projeto de lei 2560/2020, que altera a Lei Maria da Penha para autorizar a concessão de medida protetiva de urgência pelo delegado, em caso de violência contra a mulher. Apresentada em maio, a proposta ainda não entrou na pauta do dia, mesmo com o aumento dos casos de agressão, violência sexual e feminicídio.

O projeto de lei foi apresentado pela deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF).Também assinam a coautoria Daniela do Waguinho (MDB-RJ), Soraya Manato (PSL-ES), Talíria Petrone (PSOL-RJ, Patricia Ferraz (PODE-AP), Norma Ayub (DEM-ES), Dulce Miranda (MDB-TO), Bia Cavassa (PSDB-MS), Angela Amin (PP-SC), Carmen Zanotto Cidadania-SC) e Alice Portugal (PCdoB-BA).

Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto: cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em fevereiro, 13,5%, na mesma base de comparação.



Em março, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% nos casos de violência doméstica durante o período de confinamento. O portal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos contabilizou pelo menos 197 denúncias de violência contra a mulher relacionadas ao período de isolamento. Autoridades judiciárias e redes de enfrentamento à violência contra a mulher ainda consolidam novos dados oficiais.



“Sabemos que nem todo boletim de ocorrência nos casos de violência doméstica resultam em um posterior feminicídio, mas não podemos ignorar que grande parte dos feminicídios é precedida de uma ocorrência anterior. Aprimorar a lei poderá salvar mais vidas”, afirma Daniela do Waguinho.